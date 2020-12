12 miljoen euro extra voor mentaal welzijn

Club Brugge Charles De Ketelaere, Belofte van het Jaar en de nieuwe posterboy van Club Brugge: “Al die namen waar ik nu tussen sta...”

17:46 Zijn vele jeugdmedailles kunnen de doos in. Ze vervagen in het niets bij de trofee van ‘Sportbelofte van het Jaar 2020’ – als vijfde voetballer ooit. Wauw. En daar zal het wellicht niet bij blijven voor Charles De Ketelaere (19), want straks komt ook het Gala van de Gouden Schoen er aan…