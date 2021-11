1 uur aanschuiven door vakbondsactie van politie op luchthaven: “Kom wat vroeger én met de trein”

Spanje op zoek naar groep van 14 Nederlan­ders die uit quarantai­ne 'ontsnapte'

De Spaanse autoriteiten zijn op zoek naar een groep van veertien Nederlanders die in quarantaine moesten in de regio Extremadura. Volgens Spaanse media zijn onder hen zeker vijf coronabesmettingen opgedoken en moest iedereen verplicht in isolatie, maar is het hele gezelschap spoorloos verdwenen.

