1,2 miljoen euro extra voor testcapaciteit deze zomer: “Elke reiziger zal snel test krijgen”

Het is druk, drukker, drukst in de Covid-19-testcentra in ons land en de zomervakantie is nog niet eens begonnen. Wie op reis vertrekt en een negatieve PCR-test wil, moet op veel plekken aanschuiven voor een afspraak. Sommige steden en gemeenten lieten al weten hun capaciteit op te schalen zodat ze meer testen kunnen afnemen. Dat is onder andere het geval in het UZ Gent waar de capaciteit deze week verdrievoudigd werd. “We gaan van gemiddeld 350 afspraken per dag voor een Covid-test naar 1.200 tegen 1 juli. Indien nodig kunnen we nadien nog verder uitbreiden”, zegt woordvoerster Karlien Wouters. Wie op reis vertrekt en een negatieve test nodig heeft, moet in eerste instantie een beroep doen op privé- en ziekenhuislabo’s.

Het kabinet van Vlaams minister van Gezondheid Wouter Beke (CD&V) maakte afgelopen weken een analyse van de huidige testcapaciteit, en schroeft die nu dus op. Zo wordt er 1,2 miljoen euro extra vrijgemaakt. Dat werd zonet beslist in de ministerraad. De testcentra krijgen de financiering om tot eind september op hun maximale testcapaciteit te blijven draaien, of 20.000 testen per dag. Dat moet voldoende zijn voor alle reizigers die naar het buitenland willen. Als testcentra in een bepaalde regio toch niet kunnen voldoen aan de grote vraag, zullen zij extra testinitiatieven - bijvoorbeeld een teststraat of -dorp - kunnen opzetten in de steden. Ook daar is financiering voor goedgekeurd, of 7.700 euro per maand per initiatief.

Een per 100.000 inwoners

De huisartsenkringen werden al gefinancierd om tot eind deze maand één test- en triagecentrum per 100.000 inwoners op te richten of één centrum per eerstelijnszone, waar minimaal 350 Covid-testen per dag werden afgenomen. Met de centen worden de infrastructuur en uitbating betaald, net als de centrummanager. De kosten voor het medisch personeel zijn voor het RIZIV.

Hoe dan ook blijft het moeilijk om in te schatten hoeveel testen er deze zomer effectief nodig zullen zijn. “We verzoeken reizigers om bij het plannen van hun reis goed na te kijken wat de voorwaarden zijn van hun bestemmingsland zodat ze tijdig een testafname kunnen inplannen”, vraagt minister Wouter Beke met aandrang. “Het stemt me alvast tevreden dat we ervoor kunnen zorgen dat mensen die op reis willen, ook snel een test kunnen krijgen.”