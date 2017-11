"VS bombarderen IS in Somalië" LB

19u13

Bron: ANP 5 EPA Een man loopt door het puin na een bomaanslag met een vrachtwagen voor het Safari Hotel in Mogadishu, op 14 oktober jongstleden. Amerika heeft, vermoedelijk voor het eerst, luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van Islamitische Staat (IS) in Somalië. Het gaat om twee aanvallen in het noordoosten van het land. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde dat "meerdere terroristen'' door de aanvallen omkwamen maar de exacte gevolgen van de aanvallen zijn nog niet duidelijk.

De Amerikaanse luchtmacht voerde de aanvallen in samenwerking met het Somalische leger uit. Het is de bedoeling dat beide legers meer gezamenlijke acties tegen IS zullen ondernemen, aldus het Pentagon.

IS is bezig met het ronselen van rekruten in het gebied maar volgens deskundigen is het nog een vrij bescheiden speler, vergeleken bij de lokale terreurgroep al-Shabaab.