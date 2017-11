'Seksvakantie' moet gedwongen verhuizen naar privé-eiland LB

18u04

Bron: The Sun 0 YouTube De gasten kunnen zich tijdens de vierdaagse reis te buiten gaan aan extreme losbandigheid. De omstreden 'seksvakantie', die viraal ging nadat bekend raakte dat gasten ongebreidelde seks en drugs aangeboden krijgen, moet na protest van Colombiaanse politici uitwijken naar een nieuwe locatie.

De gasten kunnen zich tijdens de vierdaagse reis te buiten gaan aan extreme losbandigheid: er is ongelimiteerde seks, mannen kunnen met zestien prostituees tegelijk hun gang gaan en ook op de drugs staat geen limiet. Het door het bedrijf Good Girls Company georganiseerde evenement kreeg wereldwijd aandacht. Daar zaten de autoriteiten in Colombia, waar het bacchanaal op een verlaten eiland zou plaatsvinden, niet op te wachten. Volgens sommige berichten dreigden gasten onmiddellijk het land uitgezet te worden. De burgemeester van Cartagena had het "sekseiland" op Twitter veroordeeld.

Van bankiers tot middenklasse

De organisatoren hebben nu beslist het evenement te verhuizen naar een privé-eiland in de Caraïben. "Al onze klanten zijn op de hoogte van de nieuwe locatie", aldus een woordvoerder in The Sun. De organisatoren maken zich sterk dat ze alle benodigde vergunningen hebben om het evenement te laten plaatsgrijpen.

Het bedrijf achter het seksfeest dat van 24 tot 27 november zijn beloop kent en waarvoor overigens nog vier plaatsen vacant zijn, stelt klanten te hebben onder privé-bankiers en beroemdheden maar dat ze zich nu willen richten op minder begoeden.

"We rekenen onze klanten normaal veel meer aan. Bankiers uit New York en rijken uit het Midden-Oosten betalen 10.000 dollar voor dergelijke ervaring. We slaagden erin de kosten te drukken om zo ook de middenklasse te kunnen aantrekken. De prijs is nu 5.000 dollar (4.290 euro, red.)".

YouTube heeft een promofilmpje voor de seksreis verwijderd.