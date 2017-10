'Mentor' van AC/DC George Young overleden Redactie

11u21 0 AFP George was de oudere broer van AC/DC-gitarist Angus Young. George Young, de oudere broer van AC/DC-oprichters Angus en Malcolm, is op 70-jarige leeftijd overleden. Op zijn site schrijft de Australische band dat George Young de mentor van de groep was. "Zonder zijn hulp en steun was er nooit een AC/DC geweest."

Young produceerde een aantal albums van de hardrockband, die begin jaren 70 is opgericht en wereldwijd ruim 200 miljoen albums verkocht. Grote hits waren 'Highway to hell 'en 'Whole lotta Rosie'. Zelf had George Young met de band The Easybeats een hit met 'Friday on my mind' en later met de band Flash & The Pan, die onder meer goed scoorde met 'Hey, St. Peter'.

Young vormde lange tijd samen met Harry Vanda een gewild producers/componistenduo. Voor John Paul Young schreven ze de discohit 'Love is in the air', maar ook werkten ze met Meat Loaf

Vanda heette eigenlijk Van den Berg en groeide op in het Nederlandse Rijswijk voordat hij naar Australië vertrok. De hardrockband heeft meer banden met Nederland: gitarist Angus Young trouwde met een Nederlandse en heeft een huis in het Gelderse Aalten.

Het is niet bekend waaraan George Young is overleden.

Pinterest De broers Malcolm, George en Angus Young.