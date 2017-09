"Geen champagne, dank u. Spuitwater is goed"



Rik Van De Walle na tien stemrondes rector van de UGent

Sabine Vermeiren

17u58

0

James Arthur Rik Van de Walle in innige omhelzing met zijn partner Brenda.

De UGent heeft - eindelijk, dan tóch- een nieuwe rector. Hij is marathonloper en dat is geen toeval. Eindeloze volharding, negen bitse maanden lang, bracht Rik Van De Walle (47) gisteren tot aan de eindmeet. «Já, ik heb hier onder geleden. De kus op de mond van m’n vrouw: dat was ontlading.»