"Donald Trump kreeg vijf vrouwen aangeboden in Russische hotelkamer" LB

12u52

Bron: NBC News, Independent 1 Getty Donald Trump, hier in 2014 met deelneemsters aan een schoonheidswedstrijd, kreeg naar verluidt vrouwen aangeboden toen hij in Moskou was om Miss Universe te promoten. Volgens NBC News kreeg Donald Trump in 2013, van een Rus die betrokken was bij een schoonheidswedstrijd in Moskou, het aanbod dat er vijf vrouwen naar zijn hotelkamer zouden gestuurd worden. Het verhaal dook op in een getuigenis die Keith Schiller, Trumps toenmalige lijfwacht, voor de parlementaire commissie aflegde. Schiller verklaarde dat hij meteen bedankte voor het aanbod. "We doen niet aan dat soort dingen", antwoordde hij naar eigen zeggen.

Tegenover NBC stelde Schillers advocaat Stuart Sears dat hij het betreurt dat "mensen binnen de partij" details over Schillers getuigenis lekten naar de media. "Het hoofd van de commissie moet onderzoeken wie verantwoordelijk is voor het lekken van valse en misleidende versies van Schillers getuigenis", zei Sears.

De commissie voert meerdere onderzoeken naar mogelijke interacties tussen de Russische overheid en deTrumps campagneteam voor de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

Seksvideo?

Zo wordt ook een ophefmakend dossier onder de loep gehouden waarin onder meer wordt beweerd dat Rusland in het bezit is van een seksvideo waarin Trump een hoofdrol speelt en dat Trump prostituees zou hebben ingehuurd om te plassen op het hotelbed waarin de Obama’s hadden geslapen. President Trump heeft de inhoud van dat dossier als vals weggezet en volgens NBC deed Schiller uit empathie hetzelfde.

NBC onthult niet welke Rus Trump zou voorgesteld hebben vrouwen naar zijn hotelkamer te sturen. Maar in juli stelde persagentschap AP dat Emin Agalarov, een Russische popster die een campagnemeeting tussen Donald Trump Jr en een Russische advocaat organiseerde, "aanbood om prostituees naar Trumps hotelkamer te sturen" toen hij in 2013 in Moskou verbleef.