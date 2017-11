"Amerika zou oorlog tegen Noord-Korea kunnen verliezen": ex-commandant waarschuwt in gelekte brief LB

16u12

Bron: Newsweek 0 Getty De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens een recente raketlancering. Indien er een oorlog met Noord-Korea zou uitbreken, zouden de Amerikaanse troepen in aantal en materieel afgetroefd worden door de strijdkrachten van Kim Jong-un. Dat stelt Jan-Marc Jouas, voormalig Amerikaans topcommandant in de regio.

"De Amerikaanse troepen worden in aantallen overtroffen door de Noord-Koreaanse troepen, net als de troepen van Amerika's bondgenoten die het leeuwendeel van de strijd voor hun rekening zouden nemen", stelt luitenant-generaal op rust Jouas. Daarnaast zouden de Amerikaanse troepen ook problemen ondervinden bij het aanvoeren van troepenversterking en bevoorrading, want "de basissen van die reservetroepen zouden aangevallen worden met conventionele en chemische wapens, wat hun deelname aan de strijd nog meer zou vertragen".

Vluchtelingencrisis

Jouas schrijft dit in een brief gericht aan de leden van het Amerikaanse Congres, waar Newsweek de hand op wist te leggen. Volgens Jouas zou een beperkte militaire actie tegen het regime van Kim Jong-un vermoedelijk wel tot een oorlog op grote schaal leiden maar niet tot de totale vernietiging van Pyongyangs nucleaire slagkracht.

"Er zou een enorme vluchtelingencrisis op volgen met onder meer 100.000 Amerikaanse burgers waarvan velen op de Amerikaanse troepen zouden rekenen om hen van het schiereiland weg te halen". Ook China vreest bij een gewapend conflict in de regio dat een vluchtelingenstroom van Noord-Koreanen richting China op gang zou komen.

Gebruik van kernwapens niet uit te sluiten

Dat Noord-Korea kernwapens zou gebruiken, valt volgens Jouas niet uit te sluiten. Jouas was van 2012 tot zijn pensionering in 2016 vice-commandant van de Amerikaanse troepen in Korea. Volgens hem zijn momenteel 28.500 Amerikaanse troepen in Zuid-Korea gestationneerd. Recente berichten melden zowel hogere als lagere aantallen.

Een oorlog met Noord-Korea zou extreem bloedig zijn, menen experts, vooral omdat het land heel wat geschut op Seoel heeft gericht staan, de hoofdstad van Zuid-Korea die op slechts enkele tientallen kilometers van het gedemilitariseerde grensgebied tussen beide landen ligt.

Volgens Amerikaans defensieminister James Mattis zouden de gevolgen van dergelijk conflict "catastrofaal" zijn. Volgens de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations (CFR) heeft Pyongyang niet minder dan 1,1 miljoen militairen in actieve dienst. "Hoewel de buren en tegenstanders van Pyongyang meer budget hebben voor hun militair apparaat en Noord-Korea volgens experts met verouderd materieel en technologie werkt, vormen de militaire positie van het land en de raketten die op Seoel staan gericht een constante bedreiging voor Zuid-Korea", klinkt het daar.

De brief van Jouas komt middenin de enorme spanningen tussen de VS en Noord-Korea nu Amerikaans president Donald Trump aan zijn rondreis door Azië bezig is. Trump lijkt een zachtere toon te hanteren in zijn uitspraken over Noord-Korea. Eerder deze week zei hij in Seoel: "Het is zinvol dat Noord-Korea rond de tafel komt zitten en een akkoord sluit dat goed is voor het volk van Noord-Korea en de rest van de wereld".