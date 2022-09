Zone kleinschalig wonen in Holsbeek wordt gemoderniseerd: “Alles zal gebeuren in overleg met de bewoners”

De zone aan Hertstraat en Appelweg in Holsbeek ontstond begin jaren 70 en was van oorsprong een recreatiegebied voor enkel weekendverblijf. In 2013 kreeg de zone het statuut ‘kleinschalig wonen’ door een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat zijn woningen op telkens een oppervlakte van 45 m² (één slaapkamer of studiomodel) tot 80m² (twee slaapkamers) binnen een maximaal bouwvolume van 160 tot 240m³. Er is echter nog geen waterleidingnet en openbare verlichting voor en langs de 70-tal woningen in Hertstraat en Appelweg. Elektriciteits- en telecommunicatieleidingen zijn beperkt aanwezig maar ook aan vernieuwing toe.

“De eerste voorwaarde daartoe was de creatie van openbare wegen in de zone”, vertelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). “In 2019 legde de gemeenteraad een rooilijnplan vast. Vervolgens moeten alle eigenaars grondafstand doen, zoals dat ook bij andere woningen of verkavelingen in de gemeente gebeurt. Het grootste deel van de eigenaars heeft al grondafstand gedaan en de anderen zullen nog aangeschreven worden.”

Overleg met bewoners

Vervolgens moet de zone voor openbare weg vrijgemaakt worden, zodat de nodige plaats beschikbaar is om de nieuwe nutsleidingen aan te leggen. De gemeenteraad keurde een bestek goed voor het wegnemen van afsluitingen en beplantingen. “Zoals elders in Holsbeek worden de afsluitingen op kosten van de gemeente herplaatst, of vervangen waar herplaatsen niet mogelijk is”, zegt schepen van Openbare werken Rudy Janssens. “In overleg met de bewoners worden ook hagen of houtkanten aangeplant ter vervanging van wat weggenomen is. Daarvoor zal de gemeente een professioneel tuinaanlegbedrijf aanstellen. De kosten voor het vrijmaken van de zone en plaatsen van nieuwe afsluitingen en beplanting worden geraamd op 226.000 euro.”

Quote Naast waterlei­ding, elektrici­teit en telecommu­ni­ca­tie wordt ook een aardgaslei­ding voorzien, zoals eerder gevraagd door heel wat inwoners. Gezien de huidige context van klimaatver­an­de­ring en hoge energie­prij­zen zal eerst onderzocht worden welke alternatie­ven er zijn Schepen van Openbare werken Rudy Janssens

“Nadat de nodige ruimte aldus vrijgemaakt is, kunnen de nutsmaatschappijen in de loop van volgend jaar de aanleg van de nieuwe leidingen starten,” vult burgemeester Hans Eyssen aan. “De kost van die nieuwe leidingen wordt geraamd op 354.000 euro.”

Openbare verlichting en aardgasnet

In deze natuurrijke omgeving stelt het gemeentebestuur van Holsbeek diervriendelijke openbare verlichting voor met LED-lampen die geen blauwwit licht verspreiden, maar oranjerood. Dat is namelijk minder storend voor vleermuizen, reeën en andere diersoorten.

“Naast waterleiding, elektriciteit en telecommunicatie wordt ook een aardgasleiding voorzien, zoals eerder gevraagd door heel wat inwoners”, zegt schepen van Openbare werken Rudy Janssens. “Gezien de huidige context van klimaatverandering en hoge energieprijzen zal eerst onderzocht worden welke alternatieven er zijn. De gemeente zal de bewoners daarover informeren en vervolgens bevragen hoeveel van hen nog willen aansluiten op aardgas. Op basis van dat onderzoek zal in juni beslist worden of het aardgasnet aangelegd wordt. In een volgende fase wil de gemeente ook riolering leggen in deze zone, om het afvalwater af te voeren naar het zuiveringsstation. Daarvoor is het evenwel nog een aantal jaren wachten, tot Aquafin de bovengemeentelijke riolering Vlasselaar-Wezemaal gelegd heeft. Zodra dat gebeurd is, kan de gemeente Holsbeek de weg Vlasselaar-Nieuwrode aanleggen met fietspad en riolering, en op die buis ook de Hertstraat aansluiten. Tenslotte kan dan ook boven de rioleringsbuis in de zone Hertstraat een nieuw wegdek aangelegd worden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.