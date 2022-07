Wordt het enkele of dubbele rijrichting op de Nobelberg in Holsbeek? “Ongelooflijk dat het bestuur pas na de aanleg van de nieuwe weg een proefopstelling zinvol vindt”

Leuven/Bierbeek Bierbeek vraagt bemidde­ling van provincie­gour­neur over Leuvense verkeers­maat­re­ge­len: “Een stroom ongewenst verkeer over lokale ontslui­tings­we­gen”

Er zit meer dan één haar in de boter tussen Leuven en Bierbeek. Oorzaak van de ontevredenheid bij het Bierbeekse gemeentebestuur zijn een aantal maatregelen in het mobiliteitsplan voor de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo. “Totaal geen oplossing voor het bovenlokale sluipverkeer. Integendeel, er wordt in Bierbeek toenemend verkeer verwacht”, zegt schepen van Mobiliteit Cil Cuypers (Vooruit).

