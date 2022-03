Welzijnsraad huldigt stapstraten Holsbeek-Dorp in op 20 maart met ‘stapstraatwandeling’

Wandelen is de meest laagdrempelige vorm van bewegen, maar zelfs dat is al genoeg om gezond te blijven. 10 000 stappen per dag is ideaal. Daarom werden eind vorig jaar een twintigtal stapstraten in het leven geroepen, want ook wandelen moet je rustig opbouwen. In elke stapstraat hangt een bordje waarop vermeld staat hoeveel stappen je nodig hebt om erdoorheen te wandelen.