WEER. Zware regen en bewolking in Holsbeek vanochtend

IN BEELD. 15.000 studenten genieten van Kies­week-extravagan­za: “Gratis pak friet? Kwartier­tje wachten.”

The sky is the limit, luidt het gezegde. Zelden was een zegswijze zo van toepassing als tijdens de driedaagse kiesweek van studentenvereniging Ekonomika: van een metershoge kermisattractie, naar talloze kraampjes met drank en versnaperingen, en dat allemaal gratis en voor niets. Met zo’n 15.000 bezoekers werden op het Ladeuzeplein alle records verpulverd. Let the beast go!