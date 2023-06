WEER. Vanochtend bewolkt weer in Holsbeek

Brandweer rukt uit voor smeulende tuinstoel op terras

De brandweer werd dinsdagnamiddag omstreeks 15.30 uur opgeroepen voor een mogelijke brand in een appartement in de Leeuwerikenstraat in Heverlee. Op de achtste verdieping was zwarte rook te zien op het terras. De brandweer stelde vast dat de rook het gevolg was van een plastic tuinstoel die door de hete zon was beginnen smeulen.