WEER. Kans op helder weer in Holsbeek vanochtend

Misdaadau­teur Jo Claes over het succes van zijn Thomas Berg-reeks: “Het begon als een wedden­schap met mijn dochter. Maar dan begon het personage onder mijn huid te kruipen”

Met ‘De doden moeten hun getal hebben’ neemt Leuvens auteur Jo Claes zijn trouw lezerspubliek al voor de zeventiende keer mee in een spannende misdaadroman met hoofdinspecteur Thomas Berg in de hoofdrol. Met deze reeks werd Claes de meest gelezen misdaadauteur van Vlaanderen maar zijn laatste creatie kreeg voor de schrijver ook geheel onverwacht een persoonlijk kantje: “De titel kreeg een extra emotionele lading door een ingrijpende gebeurtenis in mijn vriendenkring.”