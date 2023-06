WEER. In Holsbeek heldere ochtend

Kinderart­sen Heilig Hart pakken uit met informatie­ve app op kindermaat: “Dankzij Zico leren jonge patiënten op een speelse manier bij over hun ziekenhuis­be­zoek.”

De kinderartsen van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven namen onlangs als eerste ziekenhuis de app Zico in gebruik. De applicatie op kindermaat begeleidt jonge patiënten via informatieve animatievideo’s bij hun verblijf in de kliniek.