WEER. In Holsbeek bewolkte ochtend

Faroek cold case Wie was de dode vrouw in de regenput bij deze chalet in Holsbeek? Mysterie uit 1991 krijgt nieuw onderzoek

“Misschien vinden we aanwijzingen die in 1991 over het hoofd zijn gezien:” Pascal Swaelens van de Cel Vermiste Personen trekt samen met Faroek de bossen rond Holsbeek in, op zoek naar een chalet waar in 1991 een vrouw dood werd aangetroffen in een regenput. Wie was de vrouw? Werd ze vermoord en gedumpt in de regenput, of gaat het om een zelfdoding? De speurders verspreiden foto’s van toen, in de hoop dat u kan helpen.