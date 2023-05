WEER. Helder weer in Holsbeek vanochtend

Zeven jaar na feiten ontslaat KU Leuven professor die studente verkracht­te tijdens congres in Barcelona

De professor Onderwijskunde, die eind vorig jaar veroordeeld werd voor het verkrachten van een studente tijdens een congres in Barcelona in 2016, is nu ontslagen door de KU Leuven. Dat meldt de universiteit dinsdag. De professor verliest ook zijn opgebouwde ambtenarenpensioen. Daarmee heeft de KU Leuven gekozen voor de zwaarste tuchtsanctie die mogelijk is.