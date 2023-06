WEER. Helder weer in Holsbeek vanochtend

Hoe een avondje doorzakken na een gewonnen wedstrijd voor Dante Vanzeir vandaag eindigt in de politie­recht­bank

Na een avondje stevig doorzakken na de gewonnen wedstrijd tegen de Schotse Glasgow Rangers in het King Power stadion van OH Leuven werd Dante Vanzeir (24) vorig jaar betrapt tijdens een verkeerscontrole in Herent. De spits trok de aandacht van de agenten omdat hij bezig was op zijn smartphone. Bovendien blies de intussen naar New York uitgeweken voetballer positief. Vandaag wordt hij in de politierechtbank verwacht. Wat riskeert Vanzeir?