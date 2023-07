WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Holsbeek vandaag

N-VA Holsbeek hekelt slecht onderhou­den kerkhoven in de gemeente: “Combinatie van drukke periode en afwezigen bij de groen­dienst”

N-VA Holsbeek stelt dat de kerkhoven in de gemeente te slecht onderhouden worden. Volgens het beleidsplan van Holsbeek is het de bedoeling dat de kerkhoven verplicht pesticidenvrij en mooi onderhouden blijven. “Maar nog steeds is er na vijf jaar slechts deels geïnvesteerd in de heraanleg en zien de begraafplaatsen er niet ‘net’ uit”, zegt Sabine Wyns, gemeenteraadslid N-VA Holsbeek.