WEER. Gedeeltelijk bewolkt in Holsbeek vanochtend

Moordenaar Ziena Kemous kreeg 27 jaar cel, maar staat woensdag na 9 jaar al buiten met enkelband: “Er is niks tegen te doen”

Zussen van de vermoorde Ziena Kemous uit Leuven hebben geprobeerd om de daders zo lang mogelijk in de cel te houden, maar dat bleek een gevecht tegen de bierkaai. Berzan Kaplan, de eerste van de vier, staat op een zucht van zijn vrijlating. Voor de moord kregen hij en drie anderen 27 jaar cel in 2015. Hij zat in totaal dus 9 jaar opgesloten. “En wees maar zeker dat de anderen snel zullen volgen”, doet zus Saadia ontgoocheld het verhaal.