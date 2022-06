Warmte brengt wegdek omhoog in Daalputstraat

Knokke/Tervuren/Zaventem/Antwerpen Moldavi­sche bende heeft het gemunt op dure Range Rovers: parket vordert celstraf­fen tot 37 maanden

Vier mannen en een vrouw uit Moldavië staan in de Brugse rechtbank terecht voor hun aandeel in een bende die betrokken was bij autodiefstallen. Ze maakten in België vijf dure Range Rovers buit, maar sloegen ook toe in het Groothertogdom Luxemburg. Voor het vermeende kopstuk Ruslan M. (26) vorderde het parket 37 maanden cel.

