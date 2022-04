‘Vuile zwarte die alles in ons land komt overpakken’: Scheidsrechter krijgt racistische commentaren naar het hoofd tijdens voetbalmatch. “Hij stond te bibberen op zijn benen”

Leuven/Hageland Brainstor­men in Tielt-Win­ge of netwerken in Herent: zeven gedeelde werkplek­ken in Leuven en het Hageland waar je een gulden middenweg vindt tussen job en privé

Telewerk is niet langer verplicht en dus kan iedereen weer massaal naar het werk. Toch hebben veel mensen tijdens de pandemie andere werkvormen ontdekt. Zo bestaan er al heel wat zogenaamde coworking spaces in de regio Leuven en het Hageland: werkplekken dicht bij huis en toch middenin een professionele omgeving. Wij lijsten zeven plaatsen op waar je als zelfstandige, freelancer of gewone werknemer het beste van twee werelden combineert.

