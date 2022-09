Vrijspraak voor woesteling die agenten aanziet als agressieve wielertoeristen

J.W. (72) was die lentedag zijn zoon aan het leren rijden, tot ze het aan de stok kregen met wielertoeristen op de smalle Nobelberg in Holsbeek. Agenten op patrouille zagen nog hoe W. uit de auto stapte en een van de wielrenners een duw gaf. De inspecteurs snelden op het tumult af en maakten zich kenbaar door tot tweemaal toe “politie” te roepen. Naar eigen zeggen ontging het W. helemaal dat er agenten in de buurt waren. Eén van de vrouwelijke inspecteurs wilde de zeventiger wegtrekken en daarbij gaf hij haar een slag. De beklaagde beweerde in de veronderstelling te zijn dat hij opnieuw werd aangevallen door een wielrenner. Daarna greep W. ook de andere inspecteur bij de arm en duwde die weg. Volgens het parket bleef hij zich verbaal agressief gedragen en walmde hij naar de alcohol. Uiteindelijk had een inspecteur een scheurwonde aan de arm en haar collega een schram op het lichaam. De man is met verschillende veroordelingen voor onder andere diefstal, slagen en wederrechtelijke vrijheidsberoving, niet aan zijn proefstuk toe. Het openbaar ministerie eiste zes maanden cel. De man kreeg nochtans een minnelijke schikking aangeboden, maar die weigerde hij te betalen. “Ik lig er al twee jaar wakker van”, vertelde hij in de rechtbank. De rechtbank geloofde hem en zag minstens twijfel over het feit dat hij de agenten bewust zou hebben aangevallen. De duw die de man had gegeven aan de fietser, viel volgens de rechtbank onder een verdedigingsreflex.