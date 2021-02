Vriendin Rani over Bryan (23), die overleed na strijd tegen kanker: “Het brak mijn hart om te zien hoeveel pijn hij had, maar toch zo graag wou genieten van het leven”

Leuven Bar Nine trakteert zorgperso­neel van Heilig Hartzieken­huis

4 februari Nu Tournée Minérale van start is gegaan, verwent Bar Nine het zorgpersoneel van de COVID19-afdeling in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. De medewerkers van de bekende zaak op de Oude Markt in Leuven trakteerden op aperoboxen met alcoholvrije drankjes.