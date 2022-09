Vredestocht naar Wereldvredesvlam op 16 september

“Sluit tijdens de Vredesweek aan voor de Vredestocht naar de Wereldvredesvlam, met in je rugzak een vredeswens en een wegwerpwens”, licht het bestuur toe. “ Omdat vrede meer dan ooit een hartenwens is van veel mensen, omdat vluchtelingen hier onderdak zochten en we hen een hart onder de riem willen steken, omdat in ons eigenste Holsbeek de wereldvredesvlam brandt. Samen stappen we naar de vlam, met in je wandelrugzakje twee papiertjes: een wenspapiertje en een wegwenspapiertje. Op het wenspapiertje schrijf je wat volgens jou helpt om vrede te brengen: vrede in jezelf, of met de mensen rond jou, of in de wereld. Deze wens hangen we in de vredesboom, je mag er iets moois en kleurigs van maken. Op het wegwenspapiertje schrijf je iets waar je vanaf wilt, wat je opgelost wilt zien omdat het vrede in de weg staat: vrede met jezelf, vrede tussen jou en anderen, vrede in de wereld. Ook dit mag je kleuren, vooraleer het in het vuur te gooien daar bovenop de berg van de Wereldvredesvlam.”