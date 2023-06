Vijf speelstraten in juli en augustus

Live Nation belooft bijsturing na verkeers­cha­os rond Werchter Boutique: “Maar volg alsje­blieft ook de route op je parkeertic­ket”

“We moeten eerlijk zijn: het mobiliteitsluik was niet goed en moet geëvalueerd worden.” Nele Bigaré, woordvoerster van festivalorganisator Live Nation, slaat mea culpa na de verkeerschaos rond de weide in Werchter. “Uiteraard zullen we vandaag (zondag, red.) reeds bijsturen.”