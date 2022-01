Vermiste Guido Elsen (62) dood teruggevonden op Tenerife

Ruim een maand geleden, op 13 december 2021, werd Guido Elsen (62) als vermist opgegeven. De gepensioneerde bouwondernemer was toen al een week aan het ontspannen op de populaire vakantiebestemming, maar nadat hij met een allergische reactie werd opgenomen in het ziekenhuis verdween hij plots spoorloos. De vrouw die hem het laatst zag verklaarde in Het Laatste Nieuws dat Guido maandag 13 december in paniek raakte op het strand, hij zeer zenuwachtig was en maar moeilijk kon praten. Rond 17 uur werd Guido op doktersadvies naar ziekenhuis Hospiten Sur gebracht. De vrouw nam zijn rugzak, geld, papieren en gsm in bewaring terwijl Guido met een allergische reactie werd opgenomen.

Massale zoektocht

De vrouw die Guido het laatst zag, wachtte aan de receptie in het ziekenhuis op hem, maar anderhalf uur later bleek hij verdwenen te zijn. “Alsof Guido in rook is opgegaan”, klonk het bij advocaat Steven van de Kerkhof. Een massale zoekactie werd op poten gezet. De politie, het ziekenhuis, de lokale media, vrienden en kennissen ter plaatse; iedereen op Tenerife ging op zoek naar Guido. Enkele familieleden beslisten vorige week zelf af te reizen naar het eiland om op zoek te gaan. De massale zoektocht bleef ruim een maand vruchteloos. Tot nu. “Guido is eigenlijk op dinsdag 14 december al gevonden. Een dag na zijn verdwijning”, bevestigt advocaat Steven van de Kerkhof. “Een toeristenboot heeft het lichaam van Guido zien drijven in de oceaan, ter hoogte van zijn hotel, en heeft de hulpdiensten verwittigd.”

Politieonderzoek en identificatie

De familieleden van Guido zijn maandag 17 januari geland op Tenerife en maakten meteen een afspraak bij de lokale politie. “Zij vertelden ons dat er dinsdag 14 december een lichaam was gevonden, maar dat het nog niet geïdentificeerd was, omdat ze niet over genoeg gegevens beschikten”, vervolgt Steven. “Dit was een grote verrassing voor ons: we waren hiervan de eerste week na zijn verdwijning al van op de hoogte, maar er was ons toen gezegd dat het niét om Guido ging. Die informatie is ook zo doorgegeven aan de lokale politie van Lubbeek. Het is dus heel bizar dat de politie op Tenerife eerst zeker was dat het niet om Guido ging en als wij ter plaatse onze verklaringen kwamen geven, er plots nog onzekerheid was over het lichaam dat al op 14 december werd gevonden. We hebben geen idee waarom dit ruim een maand heeft geduurd. We gaan de nodige politieverslagen en dossiers opvragen om hier duidelijkheid over te krijgen.”

“Na onze verklaringen ter plaatse hebben we Guido kunnen identificeren samen met de forensische arts. Hij is zeker dat het om verdrinkingsdood gaat en er geen derden betrokken waren bij zijn overlijden. Het ziekenhuis waaruit Guido is verdwenen ligt op amper een kilometer van het water. Hij moet op een of andere manier in de oceaan gesukkeld zijn en verdronken.”