Nood aan wat tijd voor jezelf? Laat je verwennen bij Vegas Barbier & Haarsnij­der

Ben je altijd druk in de weer en heb je nooit een momentje voor jezelf? Dan is het nu tijd om de stopknop in te drukken en je heerlijk in de watten te laten leggen bij Vegas Barbier & Haarsnijder in Wilsele. “Wij doen meer dan zomaar je haar knippen”, zegt Piet Thuys, de eigenaar van de zaak. Hier vijf redenen op een rijtje waarom je zeker een afspraak moet maken.