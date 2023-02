Twee jaar cel met uitstel voor verkrachting van dronken vriendin

Wout V.L. (22) had samen met vijf vrienden, onder wie het slachtoffer, op 31 december 2020 en 1 januari 2021 nieuwjaar gevierd in het huis van zijn ouders in Holsbeek. In de vroege uren na het feest bleven enkele vrienden van de beklaagde bij hem slapen, verdeeld over twee ruimtes. De twintiger lag alleen met het slachtoffer in één kamer. Doorheen de nacht kwam V.L. bij haar liggen op de matras, en begon haar aan te raken. Wanneer hij haar probeerde te kussen, maakte ze zich los en verplaatste zich naar de rand van het bed. Hij ging weg, maar kwam ook terug, en penetreerde haar eerst met zijn vingers, daarna met zijn penis. Het slachtoffer verliet niet veel na de feiten te voet het huis van V.L. en wandelde huiswaarts. Diezelfde dag liet ze zich nog seksueel onderzoeken met een Set Seksuele Agressie in het UZ Leuven. Daarbij werd in haar vagina sperma gevonden, dat na onderzoek én tegenonderzoek van de beklaagde van de Holsbekenaar bleek te zijn. De man verklaarde ook op de zitting van de rechtbank dat hij zich niets meer herinnerde van die avond, mogelijk door de combinatie van medicatie en alcohol. Alle aanwezigen op het feest vertelden dat er veel gedronken was, waardoor de rechtbank besloot dat het slachtoffer geen toestemming had kunnen geven voor de penetratie.De beklaagde zelf gaf aan niets meer te weten van de feiten. De man werd voor vijf jaar ontzet uit de burgerrechten en kreeg daarnaast een contactverbod met het slachtoffer opgelegd.