Tom Sauer brengt lezing over conflict Rusland-Oekraïne tijdens Vredesweek

Rusland gaat in tegen de internationale regels, maar de vraag blijft wel waarom ze buurland Oekraïne hebben aangevallen en waarom ze eerder ook al de Krim hebben ingenomen. In de lezing komt ook een heel andere kant van het verhaal aan bod. Tom Sauer, professor internationale politiek aan de UAntwerpen, probeert een volledig beeld te schetsen van het conflict en de beweegredenen van Rusland.

Iedereen is welkom in de bibliotheek van Holsbeek om de lezing te komen volgen. Die vindt plaats op dinsdag 20 september om 20 uur, middenin de Vredesweek. De toegang tot het evenement is volledig gratis, maar je moet wel op voorhand je plaatsje reserveren. Dat kan door een mailtje te sturen naar cultuur@holsbeek.be of door te bellen naar het nummer 016/62.95.02.