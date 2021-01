Terminaal zieke Bryan (23) beleeft droomdag tussen de F-16's op Kleine-Brogel: “Ik heb dan wel niet meer kunnen vliegen, maar dit was méér dan speciaal”

Tielt-Winge Mondmas­kers voor leerlingen van vijfde en zesde leerjaar, voetbal zet trainingen voor kinderen stop

25 januari Na de corona-uitbraak in Bekkevoort willen buurtgemeentes een gelijkaardig scenario vermijden en staat men klaar om zo snel mogelijk in te grijpen. Voorlopig zijn er nog geen uitbraken in de scholen in Tielt-Winge, al komt er wel een mondmaskerplicht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. “De school het Hagekind gaf ons aan om deze maatregel preventief te nemen”, zegt burgemeester Rudi Beeken. “We pikken hier zelf op in en vragen aan de buitenschoolse kinderopvang ‘Chokotoff’ van de gemeente om ook mondmaskerplicht voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar in te voeren. Gelukkig zijn er nog geen echte uitbraken. De situatie in het woonzorgcentrum is helaas veel erger. Daar zijn intussen al zeven overlijdens. Toch kunnen op bepaalde afdelingen, die coronavrij bleven, de geplande vaccinaties we plaatsvinden. Ook de lokale voetbalclub TW300, liet weten de jeugdtrainingen preventief op te schorten.”