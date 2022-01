Stukje jackfruit? Deze gezonde hap weegt een slordige 13 kilogram en kost u... 199 euro

HolsbeekVoor een lang en gezond leven: tien porties fruit per dag. Maar wie deze joekel in zijn geheel naar binnen wil spelen, is een hele tijd zoet. Maak kennis met jackfruit, een grote stekelvormige vrucht uit de moerbeifamilie die tot wel 55 kilogram kan wegen. Kostprijs voor dit kleinood? 199 euro, bij uw lokale Delhaize in Holsbeek.

“Het is eens iets anders,” lacht uitbater Inga Lambregts (55). “De leverancier weet dat wij een groot assortiment exotisch fruit hebben, en hij had een jackfruit waar hij niet meteen vanaf geraakte. Wij wilden hem wel.” Ook al wist Lambregts dat jackfruit een grote vrucht was, toch was het even slikken bij de eerste ontmoeting. “We boden al jackfruit aan, verwerkt in dipsaus, maar het was de eerste keer dat ik een volledig exemplaar zag.” Een lilliputter valt de knaap niet te noemen, maar met zijn dertien kilogram valt de schade nogal mee voor winkelbediende Mamadou, die uitverkoren werd om te poseren voor de foto.

Volledig scherm Jackfruit, soort groot uitgevallen peer, in de Delhaize © Vertommen

Speciallekes

Jackfruit is geen volslagen onbekende voor vegetariërs en veganisten. De vrucht is een ideale vleesvervanger, die minder eiwit bevat dan bijvoorbeeld tofu, maar tegelijkertijd gemakkelijk smaken opneemt. Dat maakt de uit Tahiti afkomstige vrucht een graag geziene gast in diverse wereldkeukens waar kwistig met specerijen wordt gestrooid. Op elk potje past dan wel een dekseltje, maar Lambregts verwacht geen koper te vinden die het jackfruit in zijn geheel aan 199 euro zal adopteren. “Winst zullen we er niet mee maken, maar ik vind dit soort van speciallekes gewoon interessant. Voor een zwaardvis in de vitrine hebben we geen plaats, maar het idee is leuk.”

Nieuwe avocado

En het grote publiek lijkt dat te beamen. “Sinds kort heeft de winkel een Facebookpagina. Het was een jobstudent die het lollig vond om een foto van zichzelf met het jackfruit online te plaatsen. Sindsdien stromen de reacties binnen. Mensen zijn enorm geïnteresseerd.” Een soort museumstuk dus. Maakt de winkeluitbater zich geen zorgen om kapers? “Niet echt nee,” lacht Lambregts. “Ik wil het een winkeldief wel eens zien proberen. Dat lag met onze truffels wel wat anders.”

Het jackfruit zal donderdag een week in de afdeling groenten en fruit gelegen hebben. “Dan snijden we hem op.” Het zal voor de winkeluitbater meteen ook de eerste keer zijn dat ze een stuk kan proeven. “Spannend! Maar de kans dat jackfruit in de toekomst deel zal uitmaken van ons vast assortiment, lijkt me toch eerder klein. De nieuwe avocado is het nog lang niet.”

Volledig scherm Jackfruit, soort groot uitgevallen peer, in de Delhaize © Vertommen

LEES OOK: