Fietser (46) raakt gewond bij aanrijding

Een 46-jarige fietser uit Tremelo liep dinsdagnamiddag even na 16 uur verwondingen op aan een been bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op het kruispunt van de Kroonstraat met de Baron Descampslaan in Wilsele. De fietser reed de rijbaan over op het zebrapad, de automobilist wilde rechts afslaan. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Wellicht was de automobilist verblind geraakt door de zon waardoor hij de fietser niet opmerkte.