Stoelendans in gemeenteraad Holsbeek

Op 10 januari 2023 leggen twee ‘leading ladies’ van de Holsbeekse lokale politiek hun mandaat neer. Nadine Van Horebeek en Annelies Van der Bracht besloten na een groot deel van hun leven actief geweest te zijn in het gemeentebeleid, afscheid te nemen en plaats te laten aan jongere mensen. Nadine Deroost-Van Horebeek (CD&V Holsbeek) werd de eerste keer verkozen tot gemeenteraadslid in 1994. Ze was ook twaalf jaar schepen, van 2007 tot 2018. Binnen het college was ze verantwoordelijk voor onder meer Landbouw, Begraafplaatsen, de Groendienst en Waterbeheer. Annelies Van der Bracht (Groen) stelde zich de eerste keer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1982, met de partij Vernieuwing 1982. Ze werd toen lid van de OCMW-raad. Sinds 1995 zetelt ze onafgebroken in de gemeenteraad. Annelies was schepen van 1999 tot 2006 en van 2015 tot 2020. Binnen het college was ze verantwoordelijk voor onder meer Milieu, Verkeer, Cultuur en Internationale Samenwerking.

Eedaflegging

Zij worden vervangen door Katia Verheyen en Philip De Greef die gisteren de eed aflegden als nieuwe gemeenteraadsleden in Holsbeek. Katia Verheyen (40, CD&V Holsbeek) is een trotse inwoner van Holsbeek sinds 2006. Met haar man Robin en hun drie kinderen woont ze in de Lindestraat. Als mama en als administratief verantwoordelijke in een school is ze sterk betrokken bij het onderwijs. Naast veilig verkeer ligt ook cultuur haar nauw aan het hart: zelf speelt ze dwarsfluit en accordeon. Van december 2021 tot nu was Katia lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Philip De Greef (44, Groen) is een geboren en getogen Kortrijk-Dutselaar. Hij woont met zijn vrouw Maaike en hun twee dochters in de Gildestraat. Als brandweerman heeft hij van de dienst aan de gemeenschap zijn beroep gemaakt. Zijn hart klopt ook voor het lokale verenigingsleven en voor andere goede doelen. Het is de eerste keer dat hij nu ook een mandaat in de gemeente opneemt.

Paul Verheyden (66, Open Vld Holsbeek) neemt zoals afgesproken in het coalitieakkoord in 2018, het mandaat op van lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst in opvolging van Katia Verheyen. Die taak is hem niet vreemd: hij was eerder al een aantal jaren lid van de OCMW-raad en van de gemeenteraad.

Volledig scherm Philip De Greef (44, Groen) is een geboren en getogen Kortrijk-Dutselaar. © rv

Volledig scherm Paul Verheyden (66, Open Vld Holsbeek) neemt het mandaat op van lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst © rv

