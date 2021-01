Staat Chris Dusauchoit binnenkort voor rechter voor belaging naburige landbouwer in jarenlange vete? “De mensen gaan hem nog leren kennen”

Tielt-Winge Geen stormloop tijdens eerste soldenweek­end op Gouden Kruispunt, waar ‘funshop­pers’ niet welkom zijn

10 januari Voor het eerste echte soldenweekend was het vandaag opvallend rustig aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. Geen stormloop zoals andere jaren. Zijn wij Hagelanders ons echt zo bewust van de risico’s van corona en volgen we met zijn allen de maatregelen op? Mogelijk, maar misschien zat het barre vriesweer en de dichte mist er voor iets tussen. Nogal wat mensen lapten de regels van het ‘alleen winkelen’ aan hun laars. Pech voor hen, want in het merendeel van de winkels werden ze terechtgewezen.