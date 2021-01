Staat Chris Dusauchoit binnenkort voor rechter voor belagen naburige landbouwer in jarenlange vete? “De mensen gaan hem nog leren kennen”

Leuven Voedervrij­wil­li­ger Lucienne krijgt als eerste voederpas voor zwerfkat­ten, en die krijg je niet zomaar: “Zij zijn de enigen die de beestjes mogen voederen, anderen riskeren een GAS-boe­te”

14 januari Zij was de eerste in Leuven, maar ondertussen heeft Lucienne Robert al 43 collega’s. We hebben het over voedervrijwilligers. Die geven zwerfkatten dag na dag eten op vaste locaties en helpen zo om de overlast tot een minimum te beperken. Maar zo’n voederpas, die krijg je niet zomaar.