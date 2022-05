Sportterreinen aan De Bruul in Holsbeek krijgen vorm: voetbalvelden, Finse piste, skatepark en zeven padelterreinen

holsbeek BELOOFD IS BELOOFD. Grote investerin­gen in de jeugd en het klimaat in Holsbeek, maar de nieuwe sportter­rei­nen aan de Bruul blijven hét knelpunt

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Holsbeek. De gemeente die veel investeert in veilige wegen, de jeugd en het klimaat, maar de nieuwe multifunctionele sportterreinen aan de Bruul dreigen een project van bijna 10 jaar lang te worden. En welk bedrag aan subsidies heeft Holsbeek voor dit project nu concreet gekregen?

4 mei