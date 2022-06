Speciale gast tijdens jaarlijkse autozegening in Holsbeek

LEUVEN Ride Leuven is nieuwe fietshappe­ning met verschil­len­de afstanden

Ride Leuven is op 7 augustus een gloednieuwe fietstocht gebaseerd op het WK wielrennen 2021 in Vlaanderen. Ride Leuven wordt een fietshappening in en rond Leuven waarbij jong en oud wordt uitgenodigd om mee te komen fietsen en supporteren in een zomerse setting.

26 juni