Regenbuien, maar soms ook zon in Holsbeek vandaag

In de voortuin van Zorgcirkels Jongdementie in de ’s-Hertogenlaan werd onlangs een nieuw Kom op voor je wijk-project onthuld. Een babbelbank naar een ontwerp van Kabinet O in de voortuin van het ontmoetingshuis nodigt uit tot toevallig contact tussen buren en lotgenoten in een groen decor.