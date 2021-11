Rechter legt Chris Dusauchoit voorwaarden op na belagen buur met vunzige sms’en: “Dit is ongepast taalgebruik”

LEUVEN Politie­rech­ter legt Walter ‘Pico’ Michiels alcohol­slot op na dronken fietsonge­val met vluchtmis­drijf

Voormalig acteur Walter ‘Pico’ Michiels (58) heeft maandag in de politierechtbank een alcoholslot opgelegd gekregen. Die maatregel nam de rechter nadat Michiels in de tunnel onder het station in Leuven in een dronken bui een vrouw van haar sokken reed. Dat hij zich daarna niet om het slachtoffer bekommerde, werd hem niet in dank afgenomen.

23 november