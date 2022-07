Piepende banden bij Slotraceclub Leuven: “Eigenlijk zijn wij kleine jongens in een volwassen lichaam.”

Nochtans zijn de motoren van de bolides van slotraceclub Leuven fluisterstil. Hun racewagens hebben een schaalgrootte van 1:34, en de totale afstand van het circuit bedraagt 28 meter. “De meesten kregen ooit wel eens een slotracebaan onder de kerstboom, al komt er bij onze baan heel wat meer stuurmanskunst kijken.” Slotraceclub Leuven bestaat al 30 jaar, en zetelde oorspronkelijk in een pand in de Naamstesteenweg. Later verhuisde de club heel haar hebben en houden naar Wilsele. Tegenwoordig zetelen de leden in Nieuwrode, en is de club acht man sterk. “Er is al jaren minder belangstelling voor onze hobby. Kinderen kijken liever naar een scherm, terwijl ze hier iets bijleren over mechaniek en elektriciteit,” vertelt Jan. “Bovendien: het is pure fun.”