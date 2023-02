Patrick Willems geeft lezing over Waterstress in Vlaanderen op 9 maart

Uitbaters Bistro Ter Bogaerde vragen om watermolen van Schoonho­ven te herstellen: “Voor de bezoekers én uit respect voor de overleden eigenaar”

De Watermolen van Schoonhoven aan Bistro Ter Bogaerde op de Diestsesteenweg in Aarschot staat al jaren te verkommeren. De molen was eigendom van Jan Verstreken, zoon van de laatste molenaar, maar Jan is helaas vorige week overleden. “Hij heeft er zo hard voor gewerkt, maar er wordt al bijna 8 jaar niet meer naar omgekeken, ondanks onze vele pogingen. Het wordt tijd dat hij in ere wordt hersteld”, vertellen Gert en Filip Vandevorst, eigenaars van Bistro Ter Bogaerde. Het verhaal hoe het zo ver is kunnen komen.