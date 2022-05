Oppositiepartij Holsbeek Beweegt kritisch voor beleid gemeentebestuur: “Er is geen toekomstvisie”

Leuven Leerlingen gaan creatief om met schoolse geschiede­nis tijdens Erfgoed­week

In het kader van het Erasmus+-project, een EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa, werkt het Heilig Hartinstituut Heverlee nauw samen met de universiteit van Macerata in Italië, de Europese netwerkorganisaties European Historic Houses en Photoconsortium, en het Harlaxton College in het Verenigd Koninkrijk. Vrijdag rondden de leerlingen de internationale uitwisseling ‘Identiteit en Innovatie’ af met een toonmoment.

