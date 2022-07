Ontdek een van de vier erfgoedwandelingen in augustus

De toeristische dienst van Holsbeek organiseert elke vrijdagavond van augustus een wandeling die telkens in één van de vier deelgemeenten vertrekt onder begeleiding van een gids. De wandelingen vertrekken om 19.30 uur aan de startplaatsen en duren ongeveer twee uur. 5 augustus start de wandeling aan de Blauwmolen in Nieuwrode, vrijdag 12 augustus aan het Kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode, vrijdag 19 augustus aan de Sportschuur in Holsbeek en vrijdag 26 augustus aan de Sint-Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel. Deelnemen kost niks, en groepen schrijven zich best in.