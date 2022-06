Oldtimershow op 19 juni aan de Blauwmolen

Leuven Einde verhaal voor Kesselse Feesten in heringe­richt park Heuvelhof? “We horen geruchten.”

Ondanks een regenachtige zondag kan vzw Kesselse Feesten terugblikken op een geslaagde 54e editie. Tijdens corona bleef het muisstil in het Heuvelhofpark, maar tijdens het pinksterweekend was het er onder het bladerdak naar goede gewoonte een drukte van jewelste, met kermisattracties, feesttenten, en een grote rommelmarkt. Toch maakt de vereniging zich zorgen, want met de nakende herinrichting van het park bereikte het gerucht de vzw dat er voor het jaarlijkse volksfeest geen plaats meer zijn in Heuvelhof. “We maken ons grote zorgen.”

15:40