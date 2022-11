Odette Noisette organiseert gezellige winterbar in Holsbeek

Lubbeek Lubbeek herdenkt Wapenstil­stand in elke deelgemeen­te: “Warme oproep aan alle inwoners om de vieringen bij te wonen”

Wapenstilstand zal op vrijdag 11 november in elke Lubbeekse deelgemeente herdacht worden. Naast toespraken zal per school een delegatie van kinderen, onder begeleiding van leerkrachten en/of directie, de herdenkingsmomenten opluisteren met een gedicht of een knutselwerk. “Dit vergroot hun betrokkenheid en wordt erg geapprecieerd door de oud-strijders”, vertelt schepen An Wouters.

7 november