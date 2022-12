Odette Noisette opent winterbar in Holsbeek: “Gezellige kerstsfeer met warmte, hapjes en drankjes”

Vanaf dit weekend kan je naast gezellige kerstshopping in Odette Noisette in Holsbeek nu ook terecht in de winterbar, die Valerie Stoens voor de winkel heeft gebouwd. “Je waant je in Oostenrijk als je de chalette binnenstapt”, vertelt de zaakvoerster. “Er hangt een gezellige kerstsfeer, er is de warmte van een houtkachel, je kan er lekkere winterse soep en enkele topgerechtjes smullen in combinatie met enkele typische kerstdrankjes. Dit allemaal in een super gezellig kader met veel warmte, vriendschap en schapenvellekes!”