Nieuwe thematafel in de bibliotheek

Holsbeek Holsbeek zet oprichting buurtinfor­ma­tie­net­wer­ken stop: “Op deze manier zijn de netwerken niet meer politiek neutraal”

Beroering over de buurtinformatienetwerken (BIN’s) in Holsbeek. De plannen voor de oprichting ervan gaan even in de koelkast omdat er niet genoeg geïnteresseerden zijn én omdat volgens het gemeentebestuur oppositiepartij N-VA bewust militanten uitstuurt om overal de plaats van coördinator te bezetten. “Het is de politie die beslist en niemand kan die plekken zomaar bezetten”, reageert N-VA gemeenteraadslid Sabine Wyns. Korpschef Walter Vranckx verduidelijkt.

16:22