Nieuwe digitale infoschermen in Holsbeek-Dorp en Nieuwrode

HolsbeekHolsbeek heeft twee nieuwe digitale infoschermen geplaatst. Eén staat in Nieuwrode en de andere in Holsbeek-Dorp. Ze vervangen de oude lichtkranten. Via berichten op de infoschermen zal de gemeente haar inwoners nog beter kunnen informeren over haar dienstverlening of activiteiten in Holsbeek.